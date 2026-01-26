Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Saç örme' eylemi yapan hemşire adli kontrolle serbest bırakıldı

26.01.2026 17:21:00
Haber Merkezi
Kocaeli'de sosyal medyada yapılan 'saç örme' eylemine katılmasının ardından gözaltına alınan hemşire, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Suriye'de öldürülen ve SDG'li olduğu öne sürülen bir kadının kesilmiş saçlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine Türkiye'de DEM Partili isimlerce "saç örme" eylemi başlatıldı.

Kampanyaya destek verenler arasında Kocaeli'nde kamu hastanesinde görevli bir hemşire de yer aldı.

Söz konusu paylaşımın ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklamada, hemşire hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Soruşturma kapsamında dün gece saatlerinde gözaltına alınan hemşire, bugün adliyeye sevk edildi.

Hemşire, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.

 

