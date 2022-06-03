SADAT'ın kurucusu Gürcan Onat açıkladı: Kılıçdaroğlu'nun sürpriz baskınından sonra SADAT içinde neler konuşuldu?

03 Haziran 2022 Cuma, 10:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir şekilde İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitti. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda CHP'li vekil de eşlik etmişti.

Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.

"BİZLERİ MALZEME YAPMAYA KALKMAYIN"

Kılıçdaroğlu’nun SADAT baskınından sonra, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği'nin (ASSAM) Genel Başkan Yardımcısı ve SADAT kurucusu Gürcan Onat kişisel internet sitesinde bir yazı kaleme aldı.

Onat'ın, "Bu yol çıkmaz sokak, Kılıçdaroğlu" başlıklı yazısında "CHP’nin derdinin SADAT, ASSAM, ASDER’den daha ziyade, kendi partisinin İstanbul İl Başkanının mahkeme neticesini örtmek olduğunu değerlendirmek de mümkündür. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun yargı kararı zamanı dikkatleri SADAT'a çevirdi ve ne yazık ki algılarda epey değişiklik de yapabildi!" dedi.

Arkadaşlarıyla yaptıkları değerlendirmeyi anlatan Onat, "İyi parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisini terörle, ajanlıkla suçlama propagandalarının, aslında kasıtlı yapıldığını, bir tahmin olarak dillendirmiştir. Şöyle ki: “Tabanda önemli farklılıkların olmadığı yüzde 65-70 milliyetçi muhafazakâr kesimi kesinlikle ayrıştırmamak gerekir. Bu söylemleri terk etmek gerekir. Hatta HDP tabanındaki muhafazakâr, ancak ırkçılıktan etkilenmiş kesimin varlığını da biliyoruz" dedi.

Gürcan Onat yazısını “İktidar ile siyasi mücadelenize bizleri malzeme yapmaya kalkmayın. Emin olun ki; bu yol çıkmaz sokaktır” ifadeleriyle sonlandırdı.