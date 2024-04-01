Sadece 3 oy alabildi: Cumhuriyet tarihinin en az oy alan partisi belli oldu

Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:04

Güncelleme: 01.04.2024 - 16:09

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından birçok seçim bölgesinde sonuçlar netleşti. Türkiye genelinde CHP'nin yüzde 37,76 oyla birinci bitirdiği ve 35 ilin belediyesini kazandığı seçimlerde birçok rekor da ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi, beklediği oy desteğini sağlayamadı. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde 3 oy aldı.

Böylece parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.

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Araştırmacı Mert Uzunsoy, Güç Birliği Partisi'nin aldığı oyun, Cumhuriyet tarihinde bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.