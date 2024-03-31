Cemil Tugay’dan ‘kazandık’ açıklaması: Cumhuriyet Meydanı’na çağırdı!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:29

Güncelleme: 31.03.2024 - 21:43

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir adayı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’i kazandıklarını duyurdu.

Tugay’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Değerli Yurttaşlarım,

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandık. İlçelerimizdeki güzel sonuçları takip ediyoruz.

Görevliler dışında tüm İzmirli hemşehrilerimizi 22.00’de Alsancak Cumhuriyet Meydanı’na coşkumuzu paylaşmaya davet ediyorum.”

Değerli Yurttaşlarım,



Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandık. İlçelerimizdeki güzel sonuçları takip ediyoruz.



Görevliler dışında tüm İzmirli hemşehrilerimizi 22.00’de Alsancak Cumhuriyet Meydanı’na coşkumuzu paylaşmaya davet ediyorum. — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) March 31, 2024

CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Hiçbir zaman unutamadığımız bir zafer galibiyeti olarak hatırlanacak bugün” dedi. CHP kurultayında yaşanan değişimin seçim sonuçlarına yansıdığını da söyleyen Tugay, “Cumhuriyet Halk Partisi, son kurultaydan sonra sahip olduğu yeni ruh ve mücadele azmiyle bu seçimde Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Tugay, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Hiçbir zaman unutamadığımız bir zafer galibiyeti olarak hatırlanacak bugün. Şu an itibariyle İzmir’de açılan andıkların yüzde 40’ından fazlasınının bize gösterdiği sonuç… Yüzde 50’nin üzerinde bir oyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kazandığımız ve en yakın rakibimiz olan AK Parti'nin adayına yüzde 14 fark atıyoruz. Seçimi kazandığınız kesin gibi. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu dönem boyunca örgütümüzle beraber İzmir’in hakkını korumak ve haklılığımız anlatmak için çok çalıştık.”

“YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK”

CHP kurultayında yaşanan değişimin seçim sonuçlarına yansıdığını söyleyen Tugay, “Cumhuriyet Halk Partisi, son kurultaydan sonra sahip olduğu yeni ruh ve mücadele azmiyle bu seçimde Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koydu. Şu anda aldığımız sonuçlar Türkiye’de halkımızın beklediği yeni siyaseti karşılayan yepyeni bir Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu var. Bu sadece bizim İzmir’de kazandığımız zaferin mutluluğunun ötesinde tüm Türkiye’de mutluluk yaşamamızı sağlıyor. Yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“DAHA FAZLA İLÇENİN YÖNETİMİNİN BİZDE OLACAĞI AÇIK”

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki ilçelerin sayısının artacağına dikkat çeken Tugay, “Şu anda ilçelerimizde sayımlar devam ediyor. Bazı ilçelerimizde çok yakın sonuçlar var. En olumsuz haliyle bile geçen seçime göre daha fazla ilçenin yönetiminin bizde olacağı açık. Haritada görünüyor ki Ege Bölgesi’nin tamamı CHP’nin yönetimine giriyor. Türkiye’de birçok il Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilecek” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİ İÇİNDE BULUNDUĞU KARANLIKTAN ÇIKARACAĞIZ”

Sandıktan alınan sonuçların 1 Nisan'dan itibaren güzel günlerin başlangıcı olacağını söyleyen Tugay, “Bu bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Hem İzmir’de hem de diğer illerde fark yaratacak bir hizmet göstereceğiz. Ardından gelecek genel seçimde inşallah iktidarı kazanacağımıza inanıyoruz. İstediğimiz şey önce gençlerimizin ve çocuklarımızın bu ülkede geleceklerinin olduğuna dair umutlarını kaybetmemeleri. Sonra da kendisine sahip çıkılmasını isteyen yaşlılarımızın, emeklilerimizin, engellilerimizin bizim korumamız altında olacaklarını bilmelerdi. En üst düzeyde hizmet edeceğiz. Herkese şunu söylemek istiyorum. Emanet bizdedir. Biz İzmir’in değerlerini yücelterek hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir CHP’li umutsuzluğa kapılmasın. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Her zamankinden daha çok mücadele edeceğiz ve ülkemizi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracağız. 31 Mart’ta alacağımız sonuçlar güzel günlerin başlangıcı olsun. Bugün alacağımız sonuçların yarından itibaren güzel günlerin başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı.

“BU BİZE GÜÇ VERİYOR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüklerini de belirten Tugay,“Genel Başkanımızla bir telefon görüşmesi yaptım. Çok heyecanlıydı. Onun heyecanı bizim de heyecanımız. Hepimiz seçim sonuçlarının netleşmesini beliyoruz. Ama başlattığımız değişim hareketinin halkımızda karşılık bulduğunu ve desteklendiğini görüyoruz. Bu bize güç veriyor. Genel Başkanımız da bunu hissediyor diye düşünüyorum” dedi.

"BİZ BALKONLARDA ÇAY İÇERİZ"

Tugay, AKP İzmir İl Başkanlığı’nda zafer için balkon konuşması yapmak üzere yapılan hazırlıkların hatırlatılması üzerine, “İzmir’in balkonları güzeldir. Biz balkonlarda çay içeriz. Onlara da çay içmelerini öneririm” diye konuştu.