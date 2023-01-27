Sinan Ateş cinayeti soruşturması: Avukat Serdar Öktem de tutuklandı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:10

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:10

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında kritik bir tutuklama kararı daha çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat Serdar Öktem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen Öktem, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüpheli Öktem, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukat Serdar Öktem ile gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan eski MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk ile yine aynı soruşturmada tutuklanan isimlerden Doğukan Çep’in geçmişteki davalarında avukatlığını Serdar Öktem’in yaptığı ortaya çıkmıştı. Öktem, Kadıköy'de 9 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Bahadır Grammeşin'in davasında da sanıkların avukatlığını yapmıştı.

Öktem, cinayetle ilgili olarak tutuklanan Doğukan Çep’in de 2013’te Maltepe’de uyuşturucuya karşı yapılan yürüyüşte silahla öldürülen Hasan Ferit Gedik davasındaki avukatıydı. Çep, bu davada 35 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen yıllardır “firari” konumdaydı. Öktem, Ateş cinayetiyle ilgili 3 kez gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra tutuklanan Tolgahan Demirbaş’ın evinde yakalandığı iddia edilen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’a da yakınlığıyla biliniyor. MHP'li avukat, MHP'nin 2019 genel seçimlerde İstanbul 3. Bölge 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmiş ancak seçilememişti.