Sağlık-Sen hakkında suç duyurusu yapıldı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2024 - 04:00

Devlet Memurları Yasası’na göre “siyasi parti yararına ya da zararına eylemde bulunulması”, disiplin cezası gerektiren eylemler arasında sayılmasına karşın iktidara yakınlığıyla bilinen Sağlık-Sen yöneticileri, siyasi faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.



Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Köksal’ın şube yöneticilerinden İsa Köse ile Üzeyir Yiğit ve birçok kamu görevlileriyle birlikte AKP Eskişehir Büyükşehir belediye başkanı adayı Nebi Hatipoğlu adına propaganda çalışmaları yürüttüğü ve ev ziyaretlerinde bulunduğu öğrenildi. Yapılan eylemin yasalara aykırı olduğunu vurgulayan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Sendikamızca hukuka ve yasaya aykırı bir şekilde siyasi faaliyette bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, ayrıca idari soruşturma açılması için Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır” diye konuştu.

