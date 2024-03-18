Sağlık-Sen hakkında suç duyurusu yapıldı
Eskişehir şube yönetiminden propaganda iddiası.
Devlet Memurları Yasası’na
göre “siyasi parti yararına ya da
zararına eylemde bulunulması”,
disiplin cezası gerektiren
eylemler arasında sayılmasına
karşın iktidara yakınlığıyla
bilinen Sağlık-Sen yöneticileri,
siyasi faaliyetlerine ara
vermeden devam ediyor.
Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Hüseyin Köksal’ın
şube yöneticilerinden İsa
Köse ile Üzeyir Yiğit ve birçok
kamu görevlileriyle birlikte
AKP Eskişehir Büyükşehir
belediye başkanı adayı Nebi
Hatipoğlu adına propaganda
çalışmaları yürüttüğü ve ev
ziyaretlerinde bulunduğu
öğrenildi. Yapılan eylemin
yasalara aykırı olduğunu
vurgulayan Genel Sağlık-İş
Sendikası Genel Başkanı Derya
Uğur, “Sendikamızca hukuka
ve yasaya aykırı bir şekilde
siyasi faaliyette bulunan
kamu görevlileri hakkında suç
duyurusunda bulunulmuş,
ayrıca idari soruşturma
açılması için Eskişehir İl
Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru
yapılmıştır” diye konuştu.
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