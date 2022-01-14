Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin'e tahliye kararı
Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, yaklaşık 2 buçuk aylık tutukluluğunun ardından tahliye edildi.
Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı. Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundandan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Aksaray Üniversitesinde (ASÜ), doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin 28 Ekim 2021 tarihinde "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Zehra Zulal Atalay Laçin, daha sonra da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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