Sakarya'da gerici zihniyet! '76 yaşındayım, beni tahrik ediyorsun’ sözleriyle taciz etti
Sakarya’da bir gerici, genç bir kadına “Bu ne hal, sizin giyinik olmanız lazım. 76 yaşındayım, beni tahrik ediyorsun” diyerek sözlü saldırıda bulundu. O anlar anbean kaydedildi.
Sakarya’da bir gerici, genç bir kadına giyimi nedeniyle sözlü saldırıda bulundu.
76 yaşında olduğunu söyleyen saldırgan, durağın önünden geçen genç bir kadına “Bu ne hal? Sizin giyinik olmanız lazım. 76 yaşındayım, beni tahrik ediyorsun” dedi. Kadın ise “Senin de adam olman gerekiyor” karşılığını verdi.
Gerici saldırgan daha sonra olay yerindeki Halk54 muhabirine konuştu ve kendisini şu sözlerle savundu:
“Ben 76 yaşındayım. İnsanı tahrik ediyorlar, o hale geldik. Anadan üryan dolaşıyor. Kızım böyle dolaşma dedim. Söylediğim o kadar, başka bir şey yok. Ben ne karışırım, ama insanız ya.”
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