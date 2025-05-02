Samandağ’da 'acele kamulaştırma' gerginliği: Jandarma müdahale etti
Samandağ Mağaracık’ta iş makineleri jandarma eşliğinde yeniden arazilere girdi. Jandarma, karşı çıkan yurttaşlara sert şekilde müdahale etti.
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık ve Hıdırbey mahallelerinde, afet konutu inşaatları kapsamında kamulaştırılan tarım arazilerine bir kez daha iş makineleri girdi.
Duruma tepki gösteren yurttaşlara ise jandarma müdahale etti. Bazı yurttaşları yere yatırarak ters kelepçe ile alıkoyan jandarma, yaşananları kayıt altına almaya çalışan yurttaşları da engellemeye çalıştı.
Gazeteci Kazım Kızıl o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Müdahale görüntüleri büyük tepki çekti.
Etiketler: #Samandağ #Rezerv alan
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