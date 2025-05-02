Samandağ’da 'acele kamulaştırma' gerginliği: Jandarma müdahale etti

Samandağ Mağaracık’ta iş makineleri jandarma eşliğinde yeniden arazilere girdi. Jandarma, karşı çıkan yurttaşlara sert şekilde müdahale etti.

Samandağ’da 'acele kamulaştırma' gerginliği: Jandarma müdahale etti
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 13:44

 

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık ve Hıdırbey mahallelerinde, afet konutu inşaatları kapsamında kamulaştırılan tarım arazilerine bir kez daha iş makineleri girdi.

Duruma tepki gösteren yurttaşlara ise jandarma müdahale etti. Bazı yurttaşları yere yatırarak ters kelepçe ile alıkoyan jandarma, yaşananları kayıt altına almaya çalışan yurttaşları da engellemeye çalıştı.

Gazeteci Kazım Kızıl o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Müdahale görüntüleri büyük tepki çekti.

 

 


Etiketler: #Samandağ #Rezerv alan

İlgili Haberler

Murat Kurum'la görüşmesi çok tartışılmıştı: TİP Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'dan açıklama geldi

Murat Kurum'la görüşmesi çok tartışılmıştı: TİP Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'dan açıklama geldi
İmamoğlu’nun dediği gibi oldu: Hatay Samandağ’da ‘acele kamulaştırma’ krizi

İmamoğlu’nun dediği gibi oldu: Hatay Samandağ’da ‘acele kamulaştırma’ krizi
Tapulu arazilerine el konulan Samandağlıların avukatı: 'Risk altında 1500 dönüm arazi var'

Tapulu arazilerine el konulan Samandağlıların avukatı: 'Risk altında 1500 dönüm arazi var'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler