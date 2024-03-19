Sanatçı Zihni Göktay’dan İmamoğlu’na: 'Pırlanta taklit edilebilir ama platin taklit edilemez. Sen platinsin'

Ekrem İmamoğlu’na açılış için teşekkür eden Zihni Göktay, “Pırlanta taklit edilebilir ama platin taklit edilemez. Sen platinsin. Benim başkanım platindir o taklit edilemez” diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 19:19
Sanatçı Zihni Göktay’dan İmamoğlu’na: 'Pırlanta taklit edilebilir ama platin taklit edilemez. Sen platinsin'
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Fatih Toplu Hizmet Tanıtım Töreni”ne katıldı. İmamoğlu, konuşmasının ardından usta sanatçı Zihni Göktay’ı platforma davet etti. Çekilen anı fotoğraflarından sonra, Eminönü Meydanı ve diğer hizmetler resmen hizmete girmiş, Reşat Nuri Sahnesi yeni binasının da temeli atılmış oldu. İmamoğlu ve Göktay arasında yaşanan diyalog gündem oldu. 

İmamoğlu: Ağabey neresinde doğdun?

Göktay: Kınalızade sokak 29 numarada doğdum, 1945 yılının 2 Aralık’ında.

İmamoğlu: Gördüğünüz gibi benden 3-5 yaş büyük. Zihni ağabey nereye gitsem oraya geliyor, Allah’ın başımızın eksik etmesin, çok kıymetli bir sanatçımız.

Göktay: “Öncelikle Fatih Reşat Nuri sahnesini bize tekrar kazandırdığınız için çok mutluyum. Pırlanta taklit edilebilir ama platin taklit edilemez. Sen platinsin. Benim başkanım platindir o taklit edilemez. Geri geri gidemeyen tek hayvan timsahtır, yırtıcıdır ama tuttuğunu koparır. Kötü anlamda söylemiyorum, benim başkanım bir timsah gibidir daima ileri ileri…”



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