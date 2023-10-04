Sancaktepe’de inşaatın temelinde 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu... Sorumlular belli!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:58

Güncelleme: 04.10.2023 - 16:29

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde 2 Ekim’de saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kayboldu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler çocukların cansız bedenlerini AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin yürüttüğü Birlik Cemevi inşaatının su dolu temelinde buldu. Söz konusu inşaatın İstanbul Valiliği ve AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ortaya çıktı.

#Sancaktepe’de Valiliğimiz ve ilçe belediyesince ortaklaşa inşa edilecek Hilal Mahallesi Birlik Cemevi Temel Atma Töreni Valimiz @gul_davut, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün katılımı ile gerçekleştirildi. pic.twitter.com/k27ooNriBL — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 30, 2023

Olay ile ilgili ulaştığımız cemevi yetkilileri, Sancaktepe Belediyesi ile cemevi arasında bir protokol yapılmadığını, belediyenin 2024 yılı mart ayında inşaatın biteceğini taahhüt ettiklerini söyledi. Yetkililer, konu hakkında herhangi bir yetki ve sorumluluklarının olmadığını da ekledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldı.

TEMEL ATMA TÖRENİNE VALİ TÖRENİ

Birlik Cemevi’nin temel atma töreni 30 Temmuz’da gerçekleşmişti. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül de katılmıştı. Gül törende, “Dışarıdan biri bize dokunmadığı müddetçe yüzyıllardır süren bu kardeşliğimizi, binlerce yıl daha devam ettireceğiz” demişti.

"BELEDİYE SORUMLU"

Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Muharrem Aydın, söz konusu alanın belediyenin yetki ve sorumluluğunda olduğunu söyledi. Aydın, “Yapılan tüm inşaatlar belediyenin sorumluluğundadır. Bu inşaatta da kontrol mekanizmasındaki ve denetimdeki eksiklikler nedeniyle böyle acı bir olay yaşandı. Belediye bu alanda gereken önlemleri almadı. İnşaatta sorumluluğu ve görevi olan herkese bunları hatırlatmak belediyeninin sorumluluğunda” dedi.

ACILI BABA KONUŞTU

Olaya ilişkin konuşan acılı baba Ayvaz Sağın şu ifadeleri kaydetti:

“Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. Burada olan ihtimali herkes gördü. İçerisi su dolmuş bir inşaat temeli var ama çevrede güvenlik yok. Çocuklarımdan birinin topu düşüyor topu çıkartayım derken aşağı düşüyor diğerleri de yardıma gelince onlar da gidiyor. Buranın ne kadar tedbirsiz ve güvenliksiz bir alan olduğunu herkes gördü. Benim 3 çocuğum orada hayatını kaybetti. Gece saatlerinde fenerlerle etrafı aradığımız sırada fark ettik. Burada ihmal var gerekenin yapılmasını istiyorum. İnsanlar çocukları o sularda boğulsun diye mi yetiştiriyor. Öğrenciler sürekli oradan geçiş yapıyorlar. Tedbir yok.”