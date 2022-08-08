Sandığın gelmesine bir yıldan az süre kala partiler sahaya indi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

CHP’nin her hafta farklı bir ilde düzenlediği grup toplantıları ve saha çalışmaları, seçimlere bir yıldan az bir süre kalırken Cumhur İttifakı’nı da harekete geçirdi. AKP, “Yüz günde yüz yüze” sloganıyla başlattığı saha hareketine devam ederken MHP de ilk mitingini 4 Eylül’de Sivas’ta yapacağını açıkladı. Siyasette ısınan saha çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Yüz günde yüz yüze diyorlar ama yüzleri var mı ki geziyorlar? Onlar çaresizlik içinde. Gezilerini görüyoruz. Üç beş esnaf ziyareti yapıyorlar, onda da tepki görüyorlar. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Bir alana giriyoruz ve saatlerce insanlarımızla görüşüyoruz, sorunlarını dinliyoruz ve geleceği için çözümlerimizi anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Grup toplantıları kapsamında yarın 100’e yakın milletvekiliyle Edirne’de olacaklarına da dikkat çeken Özkoç, “Genel Başkanımız ayçiçeği üreticilerini ziyaret edecek. Sonra esnafla kucaklaşacak. Grup toplantısına muhtarlar ve kanaat önderleri de katılacak. Toplantıdan sonra da milletvekilleri alanda çalışma yapacak. CHP yaz, kış, hafta sonu, tatil demeden alanda olacak” diye konuştu.