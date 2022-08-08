Sandığın gelmesine bir yıldan az süre kala partiler sahaya indi
CHP’nin çalışmaları AKP ve MHP’yi de harekete geçirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “‘Yüz günde yüz yüze’ diyorlar ama yüzleri var mı ki geziyorlar” diye sordu.
CHP’nin her hafta farklı bir ilde düzenlediği grup toplantıları ve saha çalışmaları, seçimlere bir yıldan az bir süre kalırken Cumhur İttifakı’nı da harekete geçirdi. AKP, “Yüz günde yüz yüze” sloganıyla başlattığı saha hareketine devam ederken MHP de ilk mitingini 4 Eylül’de Sivas’ta yapacağını açıkladı. Siyasette ısınan saha çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Yüz günde yüz yüze diyorlar ama yüzleri var mı ki geziyorlar? Onlar çaresizlik içinde. Gezilerini görüyoruz. Üç beş esnaf ziyareti yapıyorlar, onda da tepki görüyorlar. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Bir alana giriyoruz ve saatlerce insanlarımızla görüşüyoruz, sorunlarını dinliyoruz ve geleceği için çözümlerimizi anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
Grup toplantıları kapsamında yarın 100’e yakın milletvekiliyle Edirne’de olacaklarına da dikkat çeken Özkoç, “Genel Başkanımız ayçiçeği üreticilerini ziyaret edecek. Sonra esnafla kucaklaşacak. Grup toplantısına muhtarlar ve kanaat önderleri de katılacak. Toplantıdan sonra da milletvekilleri alanda çalışma yapacak. CHP yaz, kış, hafta sonu, tatil demeden alanda olacak” diye konuştu.
Video Haberler
- Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu
- Bebek mamalarına şimdi de sesli alarm
- Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı
- Bursa'da orman yangını
- Tartıştığı komşularının boğazını kesti!
- İmamoğlu: Vallahi gülünür
- Manavgat Irmağı’nda tepki çeken görüntü
- Apartman duvarı manzaralı balkonlar
- Mustafa Sarıgül bu sefer kemer fırlattı
- 40 yaşını geçti, yaşım. Ne zaman olacağım devlet memuru?
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Latif Şimşek kimdir?
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Turan'dan Mehmet Ali Çelebi'ye destek!