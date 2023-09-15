'Sanık' olarak mahkemeye çağrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu rest çekti: Korkmuyorum

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla açılan açılan davada 1 yıl 2 ay ila 2 yıl 4 ay arasında hapis cezası ve siyasi yasak istenmesine ilişkin, “Davayı açan da açma talimatı veren de Kılıçdaroğlu’nu tanımıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, haksızlığa boyun eğecek bir adam değildir” ifadelerini kullandı.

Gazetemizin yazarı Barış Terkoğlu, önceki gün “Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu” başlığıyla yazdığı yazıda yeni yasama döneminde dokunulmazlığı olmayan Kılıçdaroğlu hakkında “Kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla açılan davada 1 yıl 2 ay ila 2 yıl 4 ay arasında hapis cezası ve siyasi yasak istendiğini gündeme getirdi.

Dava yüzünden geri adım atmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kılıçdaroğlu, rüşvet alanların takipçisidir. Siz beni tanımıyorsunuz. Benim verilmeyecek hesabım yok. Ama onların verilmeyecek çok hesabı olduğu için susturmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “17 ve 25 Aralık’ta Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluğu oldu. Sonunda TBMM’de bir soruşturma komisyonu kuruldu. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek mahkemeye başvuruyor. Diyor ki, komisyonla ilgili olarak yayın yasağı getirin. Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi konumuna geldi Sayın Cemil Çiçek?” sözleri nedeniyle dava açıldığını anımsatarak “Cesaretleri varsa, olayı getirirler TBMM’ye” çağrısını yaptı.

‘REZALET’ YORUMU

Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise “Adalete inanan herkes bu rezalete tepki vermeli” dedi.