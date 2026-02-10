Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar: 'Aday olursa Erdoğan'ı destekleyeceğim'

Yerel seçimde Yeniden Refah Partisi ile seçilen ancak daha sonra partisinden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

2024 yılında Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın AKP'ye katılacağı iddiaları yeniden gündeme geldi.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile konuyu görüşen gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, aralarındaki konuşmayı ONLAR TV yayınında açıkladı.

"BAĞIMSIZ BAŞKAN OLARAK DESTEKLEYECEĞİM"

Yayında "Açık ve net olarak şunu sordum: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek misiniz?" diye sorduğunu belirten Gülpınar, aldığı cevabı şöyle aktardı: 

"Bana dedi ki 'bu partiye dünya görüşü olarak daha fazla yakınım. Daha çok fikri anlamda ilişkilerim var. Ben bu partiden ayrılmak zorunda bırakıldım. Ama ben Yeniden Refah'tan istifa ederken dönüp seçmene dönüp dedim ki ben bağımsız belediye başkanı olarak yoluma devam edeceğim. Böyle söz verdim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne transfer olmaya bu anlamda düşünmüyorum.' Bunu söyledi.

Dedi ki 'parti içerisinde beni istifa etmeye mecbur bırakan tartışmalar oldu. Ama benim Erdoğan'a karşı ayrıldıktan sonra da bir hukukum var. Vefam var, iyi ilişkilerim var. Ahde vefa duyuyorum siyaseten. 2023 seçimlerinde AK Parti'den istifa etmiş olmama rağmen Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak desteklemiştim. Önümüzdeki seçimde Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olursa Adalet ve Kalkınma Partisi olarak değil Şanlıurfa'nın bağımsız Büyükşehir Başkanı olarak Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyeceğim' dedi."

