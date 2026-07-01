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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde şüpheli ölüm: Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Baytimur hayatını kaybetti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde şüpheli ölüm: Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Baytimur hayatını kaybetti

1.07.2026 09:20:00
Güncellenme:
İHA
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde şüpheli ölüm: Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Baytimur hayatını kaybetti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Baytimur, silahla intihar girişiminde bulunduğu iddiasıyla kaldırıldığı ve 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Olay Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Abdulkadir Baytimur iddiaya göre evinde silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Baytimur, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 gündür yaşam savaşı veren Baytimur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Baytimur’un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yapan Baytimur, 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı’na getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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