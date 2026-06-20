Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar'dan dikkat çeken Erdoğan mesajı

Yoluna bağımsız devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası'nın temel atma töreninde siyasi kulisleri hareketlendiren açıklamalarda bulundu.

Törende kürsüye çıkan Gülpınar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik vefa vurgusu yaptı.

"İYİ BİR MÜSLÜMAN OLARAK VEFA DUYGUMUZU..."

Gülpınar şöyle konuştu:

"Bizlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi, saygısı, muhabbeti tabii ki bir tarafa ama bir taraftan da bir vefa borcumuz var. Kendisiyle uzun yıllar beraber siyaset yaptık. Kendisi hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı, her zaman bizi destekledi.

Bize de şimdi düşen, iyi bir Müslüman olarak değil siyasetçi, iyi bir insan olarak ve iyi bir Müslüman olarak vefa duygumuzu ona göstermemiz lazım. Bizim de ona hem bir sözümüz var hem vefamız var. O olduğu müddetçe biz her zaman onun yanındayız. Bunu defalarca söyledim, söylemeye de devam edeceğim."

Başkan Gülpınar'ın Erdoğan'a yönelik bu destek sözleri kamuoyunda dikkat çekti. Eyyübiye Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temel atma töreninde yapılan bu açıklamalar, hem yerel hem de ulusal siyaset çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Kasım Gülpınar, geçmiş dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) çatısı altında uzun yıllar siyaset yaptı. AKP bünyesinde 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev alan Gülpınar, bu süreçte cumhurbaşkanı danışmanlığı ve MKYK üyeliği gibi kritik vazifeleri de üstlendi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AKP'den istifa eden Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) katılarak bu partinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve gerçekleştirilen seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak seçimlerin ardından Eylül 2024'te yayımladığı bir mesajla siyasi bir karar aldığını duyuran Gülpınar, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmet edebilmek ve siyasi tartışmaları nihayete erdirmek adına Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Gülpınar, bu tarihten itibaren Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini herhangi bir siyasi partiye bağlı olmaksızın "bağımsız" olarak yürütüyor.