Şanlıurfaspor'un kupa töreninde gerginlik... İYİ Partili Emin Yetim ve Vali Salih Ayhan arasında tansiyon yükseldi!

Yayınlanma: 16.06.2023 - 08:28

Güncelleme: 16.06.2023 - 08:32

TFF 2. Lig Play-off final maçında Şanlıurfaspor’un Konya’da oynanan final karşılaşmasında Bucaspor 1928’i 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükselmesi kentte büyük coşkuya neden oldu.

Maçı Topçu Meydanı’nda kurulan dev ekranda izleyen taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte havai fişekler fişekler eşliğinde büyük sevinç yaşadı.

Şanlıurfalılar yıllar sonra 1. Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, şehir turu attı. Bazı taraftarlar ise davul-zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

6 YIL SONRA GELEN ZAFER

2017 yılında küme düşerek 1. Lig’e veda eden Şanlıurfaspor, 6 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig’e yükseldi. Kentin cadde, sokak ve meydanlarında kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.

ARBEDE YAŞANDI

Karşılaşmanın ardından kupa töreninde ise istenmeyen görüntüler yaşandı. Kupa törenine katılan Şanlıurfaspor'un eski başkanı Emin Yetim ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan arasında tansiyon yükseldi.

Kupayı futbolcularla kaldırmak isteyen eski kulüp Başkanı Emin Yetim’in elinden kupayı alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Emin’in uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine sinirler iyice gerildi.

ANBEAN YANSIDI

Yetim’in Vali Ayhan’ın hareketine tepki göstermesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Milletvekilleri ve Belediye başkanlarının da bulunduğu kupa kaldırma töreninde yaşanan gerginlik kameralara da yansıdı.

İYİ PARTİ’DEN ADAY OLMUŞTU

Emin Yetim Şanlıurfaspor maç fazlası ve 2 puan farkla lider durumdayken kulüp başkanlığı görevinden istifa edip İYİ Parti’den Milletvekili adayı olmuştu.

EMİN YETİM’DEN SALİH AYHAN’A TEPKİ

Yaşananların ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Emin Yetim, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfaspor için kapanma kararı alındığında ben bu şehrin bir evladı olarak, bu kararın karşısında durdum. Şanlıurfaspor'un şampiyon olması için siz değerli hemşehrilerime söz verdim. Bu sözün yerine gelmesi için gövdemi taşın altına koydum. Bugün Şampiyonluk kutlamasında, hepinizle beraber bu sevinci yaşadığım esnada ilimizin valisi @valisalihayhan'ın kişisel hırslarına yenilerek, 85 milyonun önünde şahsıma yönelik yaptığı saygı dışı hareketi kamunun vicdanına bırakıyorum.”