Şanlıurfa'da feci ölüm: Su tesisatı döşediği evde elektrik akımına kapıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde su tesisatı döşediği evde elektrik akımına kapılan Mehmet Aydın (30), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 12:27
Şanlıurfa'da feci ölüm: Su tesisatı döşediği evde elektrik akımına kapıldı
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Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımı süren bir evin su tesisatını döşeyen Mehmet Aydın, açıktaki elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 2 çocuk babası Aydın'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


Şanlıurfa elektrik ani ölüm

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