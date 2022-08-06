Saray, Cumhuriyet'e gözdağı vermek adına kendi hukukuna sığındı: Beğenmedikleri haber için yedi gün ilan cezası

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

İktidarın, muhalif medyayı susturma gayretleri devam ediyor. Keyfi olarak uygulanan ilan kesme cezaları, özgür gazetelerin üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. Son olarak gazetemizin internet sitesi cumhuriyet.com.tr’de yer alan bir haber nedeniyle Basın Ahlak Esaslar’ını ihlal ettiği gerekçe gösterilerek internet sitemize yedi günlük ilan kesme cezası verildi.

8 Mayıs 2022 tarihinde cumhuriyet.com.tr’de “Aydınlı kadın, Fahrettin Altun’la ilgili bir paylaşım beğendi: ‘Hakaret’ davası açıldı” başlıklı bir haber yayımlandı. Bundan dokuz gün sonra 17 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basın İlan Kurumu’na (BİK) şikâyet dilekçesi verdi. BİK tarafından “basın ahlak esasları hakkında savunma” istenmesi üzerine gazetemizin avukatları bir savunma yaptı.

HABER BİZİM DEĞİL

Savunmada, haberin başka bir ajanstan alındığının altı çizildi. Ayrıca, şahsi yorum veya söylem yapılmadığı için Basın ve Ahlak kurallarının ihlal edilmediği vurgulandı. Yapılan savunmanın ardından BİK, internet sitemiz hakkında yedi günlük ilan kesme cezası verdi.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Cihan Arık, “Söz konusu karar İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. maddesi bakımından ifade özgürlüğüne aykırıdır. İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun esaslı temellerinden biridir. Toplumun ilerlemesi ve her bir bireyin gelişimi için temel koşullardan birini oluşturur” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDAR HUKUKU’

Herkesin açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahip olması gerektiğini vurgulayan Arık, şunları söyledi: “Yapılan bu işlem AİHS ve anayasanın 26. maddesi kapsamında aykırı bir karardır. Ortaya çıkan bu keyfiyet, iktidarın hukuku olduğunu ispat etmektedir. İktidar kendi ve yandaşlarına ait bu hukuk rejimini her şeyin üstünde tutuyor. Bu, evrensel hukuk ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.”