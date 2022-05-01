Basın İlan Kurumu ceza yağdırmıştı: Mahkeme, reklam kesme cezalarını iptal etti!

01 Mayıs 2022 Pazar, 11:42

İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Basın İlan Kurumu'nun gazetemize uyguladığı ilan kesme cezalarını iptal etti. Mahkeme tarafından verilen kararın gerekçesinde, “Gazetecilerin maddi olayı araştırma ve açığa çıkarma gibi bir yükümlülüğü olmayıp bu husus yargı erkine aittir” ifadelerine yer verdi.

Gazetemiz, 17 Eylül 2021’de, “ROKETSAN’da FETÖ Servisi” başlığıyla duyurduğu haberde, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18 Şubat 2017 tarihli yazısında terör örgütleri ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılan, adı MASAK raporunda FETÖ ile anılan Kaya Seyahat Turizm’in ROKETSAN personelini taşımaya başladığını” gündeme getirdi.

Bunun üzerine de Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından gazetemize ilan ve reklam kesme cezaları verildi. Ayrıca, haberi konu eden köşe yazılarımız nedeniyle de gazetemize cezalar verildi. Gazetemiz de konuyu İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşıyarak BİK kararlarına itiraz etti. Gazetenin dört ayrı itirazını değerlendiren mahkeme, BİK kararlarının iptaline hükmetti.

‘SOMUT GERÇEKLER’

Kararın gerekçesinde haberde yazılan ifadelerin “somut gerçekler” olduğu belirtilerek “Kaya Turizm’in ROKETSAN’ın Ankara personelinin taşıma işleri ile ilgili ihalelerden yasaklandığı gerçektir. Yasaklama kararının daha sonra kaldırılmış olması böyle bir uygulama yapıldığı gerçeğini ortadan kaldırmayacaktır” denildi. Kararda, haberin “güncel ve kamuoyu yararına” olduğu belirtilerek “Daha sonra kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin bir karar verilmiş olduğunun araştırılmaması ve bu karar ile ilgili tespitlere haberde verilmemesi nedeniyle ceza verildiği açıklanmış ise de gazetecilerin maddi olayı araştırma ve açığa çıkarma gibi bir yükümlülüğü olmayıp, bu husus yargı erkine aittir” ifadelerine yer verildi.

Verilen cezanın “doğru olmadığı” aktarılan gerekçede, şu ifadeler yer aldı: “Haber konusu olay ile ilgili olarak basın mensuplarının kendi düşüncelerini açıklama, eleştirme, yorumlama hürriyetine sahip oldukları, bu hürriyet kapsamında hakaret, küfür içermeyen, şeref ve namusu ihlal etmeyecek şekilde yapılan yorumda gerek basın özgürlüğü ve gerekse Basın Ahlak Esasları’nın ihlal edilmediği kanaatine varılmıştır. Aynı haber nedeniyle Kaya Tur. Ltd. Şti’nin şikâyeti üzerine de ceza verilmiş olup, aynı yazı nedeniyle farklı şikâyetler birleştirilerek değerlendirme yapılmaması ve ayrı ayrı cezalar uygulanması hukuka uygun görülmemiştir. Bu nedenlerle itirazın kabulüne, davacı şirket tarafından yayımlanan Cumhuriyet gazetesine ve internet sitesine BİK Genel Müdürlüğü’nün verdiği ilan kesme ile ilgili kararının iptaline karar verilmesi gereklidir.

‘GAZETECİLİK TANINMIYOR’

Kararı değerlendiren hukukçu Turgut Kazan, “AKP iktidarında ve özellikle tek adam rejimi başladıktan sonra ne yazık ki anayasasızlaştırıldık. Yoksa BİK, gazetecileri cezalandırmak için değil, korumak ve ilerletmek için oluşturulmuştur. Bu kurum devlet imkânlarından eşit sağlanılmasını, yayıncılıkta kalitenin sağlanması için vardır. Ancak bugün basın, gazetecilik, ifade özgürlüğü tanınmıyor” dedi.

BİK’in bir yaptırım kurumu olmaması gerektiğini söyleyen Kazan, “Çok kolayca alınan bu ilan kesme cezalarının olmaması gerekiyor. Ancak BİK yönetimi siyasi iktidara bağımlı durumda. Adeta cumhurbaşkanına bağlı gibi ve bağımsızlığı yok. İlan kesme de adeta basın özgürlüğünü sınırlamak için kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına gönderme yapan Kazan, “Bu çalışmalar yapılırken BİK’in bu sorunlarının da çözülmesi ve bu kurumun özerk olmasının sağlanması gerekiyor” çağrısını yaptı.