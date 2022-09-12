Yeni Akit yazarından AKP'ye: 'Son virajdasınız, silkelenip kendinize gelmek zorundasınız'
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, 2023 seçimlerinde AKP’nin handikapları ve kendisini zorlayacak dinamikleri bulunduğunu yazdı. Şanlıdağ, AKP'ye "Şimdi son virajdasınız, silkelenip kendinize gelmek zorundasınız” uyarısında bulundu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, 2023 seçimlerine ilişkin AKP'ye uyarılarda bulundu.
AKP’nin rakibinin muhalefet değil, ortalığı kasıp kavuran ekonomik kriz olduğunu yazan Şanlıdağ “İktidarın handikabı ve kendisini zorlayacak dinamikleri bulunuyor. Enflasyon dizginlenmeli, döviz kurundaki anormal yükselişin önüne geçilmelidir. Vatandaşı en çok perişan eden; marketler, pazarlar, akaryakıt fiyatları, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlardır. Aylardır yazdığımız tencere teorisi gerçeğini görmemiz gerekiyor. Hepsinden önemlisi de, içsel bir arınmaya ve değişime ihtiyacımız var. Hepimizin ahlak, erdem, etik değerler, hukuk ve adalet kavramlarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor” düşüncesini dile getirdi.
"SON VİRAJDASINIZ"
AKP’ye “Şimdi son virajdasınız, silkelenip kendinize gelmek zorundasınız” uyarısında bulunan Şanlıdağ şöyle devam etti: 2023 seçimleri hiç kimse için çantada keklik değil. Şu hususun altını önemle çizelim: İktidar partisinin sahada çalışma yaparken, sadece 20 yıllık icraatlarını ve hizmetlerini anlatması yeterli olmaz. Bu millet biraz unutkandır. O sebeple geçmişte yapılan hizmetleri anlatmanın yanı sıra, çift rakamlı enflasyonu tek haneye düşürerek, ülkeyi ekonomik olarak rahatlatmak gerekiyor. Muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu olsa bile, bu sizi rehavete düşürmemeli. Kılıçdaroğlu, muhafazakâr seçmeni ikna edemedi ve anket sonuçlarında CHP’nin oyları yüzde 25’in ötesine bir türlü geçmiyor. O yüzden altılı masanın ortaklarından Akşener, dengeli siyaset yürütüyor. Bekleyip görmek lazım"
Şanlıdağ, AKP’ye “Önünüzde sizi kurtarabilecek bir zaman dilimi var. Yeni nesil, Kürt seçmen ve kararsızları mobilize etmenin yolu, umut vaat etmekten, ülkenin ekonomisini düzeltmek ve enflasyonu düşürmekten geçiyor” önerisinde bulundu.
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