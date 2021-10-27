Saray'ın 'peynir' bilmecesi: "İthalat yapmadıysak kararname neden çıktı?"

27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:26

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle meclis Başkanlığı’na soru önergesi vermiş ve 21.08.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulan 2842 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı meclis gündemine taşımıştı.

Ancak Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli verdiği yanıtta, böyle bir ithalatın yapılmadığını söyledi.

"İTHALAT YOKSA KARARNAME NEDEN ÇIKARILDI?"

CHP’li Başevirgen yaptığı açıklamada “22 Ağustos 2020 tarihinde Tarım Bakanlığı Venezuela'dan sıfır gümrükle peynir ithalatı için kararname çıkarmıştı. Sıfır gümrükle ithal edilebilecek ürünler arasında pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu dahil çok sayıda ürün de bulunuyordu. Ancak gelen yanıtta böyle bir ithalat yapılmadığı söylendi. Eğer öyleyse, Venezuela'dan sıfır gümrükle 1500 tonluk peynir ithalatına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartılmasının amacı neydi?” diye sordu.

"VENEZUELA ZATEN İHRACAT YAPAMIYOR"

Başevirgen, Venezuela’nın peynir ihracatı yapmaya muktedir endüstriyel tesislerindeki üretim kapasitesinin düşmesi, ayrıca Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından ülkede şap hastalığının olmadığına dair sertifikası olmaması nedeniyle ülkedeki peynir ihracatının önünde engeller olduğunu söyleyerek, “Venezuela peynir ihracatı yapamayacağını açıklamasına rağmen 10 bin km. ötedeki bir ülkeden özellikle peynir ithal edilmeye kalkılmasının mantıkla açıklanabilir bir tarafı yok.” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA HAYVAN SAĞLIĞI ÖRGÜTÜNÜN YASAKLI ÜLKESİ"

CHP’li milletvekili, “Venezuela’nın hayvansal ürün ihracatına engel olan ve bizim de üyesi olduğumuz Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) adında bir örgüt var. Bu örgüt 1924 yılında kuruldu. Türkiye 1928 yılında üye oldu. Dünya Ticaret Örgütü tarafından referans kuruluş olarak tanınmakta ve 2018 itibariyle toplam 182 üye ülkeye sahip. Bu örgüt, her ülkede listelenen hastalık durumlarını açıklayan raporlar hazırlar ve takip eder. Sakıncalı bulduğu ülkelere hayvan ve hayvansal ürünlere yönelik ticari yasaklar getirir. İran, Gürcistan ve birçok Asya ve Afrika ülkesi bu yasaklar nedeniyle üye ülkelere hayvan ve hayvansal ürünler ihraç edemiyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz de yasaklı olan bu ülkelerden ürün alamıyor ve buna yönelik herhangi bir izin de veremiyoruz.” dedi.

"YASAKLI OLDUĞUNU BİLDİĞİMİZ HALDE NEDEN İZİN VERDİK"

Bekir Başevirgen, “İthalat izni verildiği dönemde ortaya çıkan kokain kaçakçılığı skandallarını da bir yana koyarsak, gerçekten izaha muhtaç bir durum ortaya çıkmaktadır. Yasaklı olduğunu ve ithalat yapılamayacağını bildiğimiz halde, Venezuela’ya neden izin verdik? Bu kararnamenin çıkartılmasındaki amaç neydi? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarılırken ilgili bakanlıklara hiç mi sorulmuyor? Bakanlıktan bu soruların cevabını istedik ancak her zaman olduğu gibi yine yanıt alamadık.” diye konuştu.