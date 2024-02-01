Sarıgül'den Ordu adaylığına ilişkin açıklama: 'Kazanmaları için elimden geleni yaparım'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ordu adaylığına ilişkin açıklamada bulundu. Sarıgül, "Kazanmaları için elimden geleni yaparım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:26
Sarıgül'den Ordu adaylığına ilişkin açıklama: 'Kazanmaları için elimden geleni yaparım'
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Ordu Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği öne sürülen CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, iddialara yanıt verdi. CHP'nin kazanması için elinden geleni yapacağını belirten Sarıgül, "Eğer genel başkan ve genel merkez bana böyle bir görev tebliğ ederse bugüne kadar olduğu gibi kazanmaları için elimden geleni yaparım" ifadelerini kullandı. 

"HENÜZ VERİLMİŞ BİR KARAR YOK"

Gazeteci İsmail Küçükkaya'a konuşan Sarıgül, "Teşkilatlarda benim ismimde mutabakata varılmış, genel merkeze de bunu yansıtmışlar. ‘Sarıgül ile Ordu’yu kazanırız’ demişler, ama benim burada bir dahlim yok, henüz verilmiş bir karar yok, genel başkan ve gene merkezimizin kararı. Eğer genel başkan ve genel merkez bana böyle bir görev tebliğ ederse bugüne kadar olduğu gibi kazanmaları için elimden geleni yaparım" diye konuştu. 

 


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