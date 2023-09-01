Sarıgül'ün gömleği sosyal medyada gündem oldu: 3 boyutlu mu?
Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla sıkça gündeme gelen CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez giydiği gömlek ile gündem oldu.
1 Eylül Dünya Barış Günü'nde sosyal medya hesabında paylaştığı video ile dikkat çeken Mustafa Sarıgül, son zamanlarda artan sebze ve et fiyatlarına değinerek ''Acilen domatesle, biberle, etle de barışmamız lazım.'' dedi. Sarıgül paylaşımında şu notu düştü:
''Domatesle, biberle, etle barışmak için köylüyle, çiftçiyle masaya oturmamız lazım.''
Ardından şöyle konuştu: ''1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, ülkemiz için barışın boyutlarını bir başka noktaya da çekmek istiyorum. Bu anlamda bir barış için, barışmamız gerekenleri açıklıyorum. Bizim acilen domatesle, biberle, etle de barışmamız lazım.''
Sarıgül'ün video çekerken giydiği gömlek ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, gömleğin üç boyutlu olduğunu öne sürdü.
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