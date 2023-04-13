Sarıklı amiral davası: 'Atatürkçü subay olduğum için yargılanıyorum'

Kamuoyuna “Sarıklı Amiral” olarak yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın fotoğraflarının sızdırılması suçlamasıyla Albay F.K’nın yargılandığı davada savunma talebi kapsamında kimlik tespiti yapıldı. Yargılama ise 16 Mayıs 2023’te devam edecek.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00
Sarıklı amiral davası: 'Atatürkçü subay olduğum için yargılanıyorum'
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İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Heyet Başkanı, F.K’ya “Nedir savunmanız” sorusunu yöneltti.

F.K’nın “Sayın başkan, ben avukatımla birlikte esasa ilişkin olarak davanın görüldüğü İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne savunma yapacağım. Ama tarihe not düşmek için ‘Ben burada Atatürkçü bir subay olduğum için yargılanıyorum ve Biz denizci gençleriz göğsümüz şeref dolu, Atatürk’ü izleyen yol Deniz Harp Okulu’ demek istiyorum” yanıtı verdi. 

‘CASUSLUK KABUL EDİLEMEZ’

Mahkeme sonrası Cumhuriyet’e konuşan F.K’nın avukatı Taner Gül, “Davanın temeli ve amacı, sarıklı görüntüleriyle toplumun büyük kesiminde tepki çeken Mehmet Sarı’nın oluşan olumsuz havayı müvekkilime yönetme çabasıdır” dedi.

Sarı’nın casuslukla itham etmeye kalktığını ancak savcılığın bunu reddettiğini belirten Gül, “Bu korkunç itham reddedilse de şu an yöneltilen suçlama da kabul edilemez” ifadelerini kullandı. 


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