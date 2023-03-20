Sahi ne oldu sarıklı amirale

20 Mart 2023 Pazartesi

Ne sen boşuna ıslanıyorsun. Ne de yağmur boşuna yağıyor. Doğada bir damlanın bile sebebi var.

Bir dönem FETÖ ile kolkola olan Nurcu cemaatler, haftasonu, sırayla, AKP’ye desteğini açıkladı. FETÖ’den sonra, "Cemaatler siyasete girmesin" diyen iktidar ise, destek kendisine olunca alkışladı.

Okuyunca "Tabii böyle olacak" dedim!

Neden mi?

Anlatayım…

Üniformasının üstünde cübbe ve sarık vardı. Makam aracıyla geldiği dergah görünümlü cemaat evinde fotoğrafları çekilmişti. Görüntüsü medyaya düştü. Günlerce tartıştık. Aklımızda "sarıklı amiral" olarak kaldı. Tuğamiralin adı Mehmet Sarı’ydı. Erdoğan, "TSK'nin disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız" demiş, "Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır" diye devam etmişti. "Gereği yapıldı mı?" derseniz, görüntüye tepki gösteren emekli 104 askerin gözaltına alınıp yargılandığını, sarıklı amiralin ise bir herhangi bir cezayla yüzleşmeden YAŞ’ta emekli edildiğini hatırlatırım.

Peki sonra? Sonrasını hiçbirimiz takip etmedik. Meğer, devlet, sarıklı-cübbeli amirali bırakmış, "Kimliği nasıl deşifre oldu?"nun peşine düşmüş. Hatta FETÖ’nün hedefindeki Atatürkçü bir asker bu nedenle açığa alınmış, yargılanıyor.

GÖREVDEN ALINDI

Şöyle söyleyeyim…

Hatırlayın, sarıklı amiralin önce dergahtaki fotoğrafları sosyal medyaya sızmıştı. Belli ki dergahtan birileri çekmiş, paylaşmıştı. "Kim bu amiral?" diye tartışılırken, amiralin TSK sitesindeki vesikalık fotoğrafı da sosyal medyaya düştü. Böylece Mehmet Sarı olduğu netleşti. Vesikalık fotoğraf, açık bir bilgisayardan telefonla çekilmiş gibi görünüyordu. Fotoğrafın üstündeki linkte ise, belli belirsiz, TSK sisteminde hangi hesaptan açıldığı görünüyordu.

TSK’de "Kim deşifre etti?" soruşturması başladı. Bu hesap üzerinden bilgisayara bağlananlar sorgulanarak, TCG Kınalıada Gemisi Komutanı Yarbay F.K. ismi tespit edildi. Suçlamaya göre, Yarbay F.K., sarıklı amiral medyaya düştükten sonra, söz konusu ismin Mehmet Sarı olduğunu görmüş, TSK sistemindeki fotoğrafını sınıfının Whatsapp grubunda paylaşmıştı. Oradan biri de sosyal medyaya sızdırmıştı.

Peki dergahta görülen amiralin kim olduğunu açıklamak suç mu? Öyle ya sarıklı amiralin yaptığı, Cumhurbaşkanı’nın bile "olumlu bakmıyoruz" dediği bir olaydı. TSK Disiplin Kanunu ve İç Hizmet Kanununa aykırıydı. Üstelik F.K. makam aracıyla bu ziyaretleri yapmıştı. Ancak buna rağmen Yarbay F.K., adeta damgalanarak, Karadeniz’de katılacağı kritik tatbikat öncesinde, görevinden alındı. Kendisine idari ceza verildi ve pasif bir göreve atandı.

Bunlar olurken, Yarbay F.K., 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mücadelesi için kurulan bir şubede çalışıyordu. Aktif rol alıyordu. Halen de firardaki FETÖ’cü eski askerler tarafından sosyal medyada hedef alınıyor, tehdit ediliyordu.

ATATÜRKÇÜ’YE CEZA NURCUYA ÖDÜL

Bitmedi…

Bu kez de, TSK’nin ceza vermek yerine emekli ettiği sarıklı amiral, Yarbay F.K.’nın peşine düştü. F.K.’yı savcılığa şikayet etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), soruşturma izni verdi. Sarıklı amiral Mehmet Sarı, fotoğrafının, Yunanca hesaplarda yayınlanmış olmasını gerekçe göstererek, Yarbay F.K.’nın, casusluktan yargılanmasını talep etmişti. Yetmemiş, halkı kin ve düşmanlığa tahrikle suçlamıştı. Neyse ki Foça'daki savcılık, sadece "emre itaatsizlikte ısrar" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçundan iddianame yazdı. F.K açığa alındı. Mahkeme sonucuna göre, askerlikten de atılması gündemde.

Peki bütün bu soruşturma yargılama sürecinde neler oldu derseniz…

Sarıklı amiralin haberi 25 Mart 2021’de Veryansın sitesinde yayınlandı. MSB uzun süre sessiz kaldı. Ta ki Cumhurbaşkanı 5 Nisan 2021’de konuşana kadar. Sonrasında hakkında disiplin soruşturması başladı. Ancak sonuçlandırılmadan emekli edildi. Bu soruşturma sırasında, Sarıklı Amiral’in 1987’de, askeri okuldayken, Fethullahçılar soruşturmasında da olduğu, ancak ceza almadığı anlaşıldı. Sarıklı amiral, bugün, Nurculuğun Kurdoğlu Grubu’ndan olduğunu söylüyordu.

Emeklilikten sonra, Pakistan’a yapılan 2. MİLGEM gemisinin denize indiriliş töreninde görüldü. Devlete iş yapan özel bir firma ile çalışıyordu. Resmi görevli gibi itibar görüyordu.

Nihayetinde Nurcu sarıklı amiral, emekli edilip yoluna devam ederken, Atatürkçü-FETÖ karşıtı Yarbay F.K., onu deşifre ettiği iddiasıyla cezalandırılıyor.

Şimdi bu tabloya bakıp söyleyin. Mustafa Kemal’in ordusunu “Nur Ordusu”na çevirmek istiyorlar! Said Nursi’nin "kehanet"lerine dayanarak, yıllardır "sarıklı bir asker" bekliyorlar. Nurcu tarikatlar, AKP’yi desteklemesin de ne yapsın!

Biliyoruz diyoruz ama unutuyoruz. Dünyayı anlamak bir sebebin peşinden koşmaktır.