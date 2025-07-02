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Savcılık iddialarını ihbar kabul etti: İzmir soruşturmasından Osman Gökçek çıktı!

Savcılık iddialarını ihbar kabul etti: İzmir soruşturmasından Osman Gökçek çıktı!

2.07.2025 17:09:00
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Haber Merkezi
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Savcılık iddialarını ihbar kabul etti: İzmir soruşturmasından Osman Gökçek çıktı!

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de arasında bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardığı soruşturmada, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in iddialarına ilişkin televizyon yayınlarının da tutanak altına alınarak dosyaya dahil edildiği öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verdiği soruşturmanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 2023'teki suç duyurusu üzerine başlatıldığı, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in Haziran 2024'teki "İzmir'deki imar yolsuzluğu" iddialarına ilişkin televizyon yayınlarının da tutanak altına alınarak soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi.

Operasyonun başlangıcının eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in 3 Haziran 2024’te Beyaz Tv’de ortaya attığı iddialarına dayandığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında yer alan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5 Haziran 2024 tarihinde hazırladığı tutanağına göre; Gökçek'in programında öne sürdüğü iddiaların ihbar kabul edildiği ve re’sen soruşturma başlatıldı.

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne de 9 Eylül 2024 tarihinde iddiaların araştırılması için yazı gönderildiği, bakanlığın da atadığı bilirkişinin denetim raporunu savcılığa sunduğu öğrenildi.

Raporda, 12 Temmuz 2023 tarihinde de Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü’nün suç duyurusunda bulunulduğu da hatırlatıldığı bildirildi.





İlgili Konular: #Tunç Soyer #Osman Gökçek

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