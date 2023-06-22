Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilen SMS yasağı Albayrak Grubu'na işlemedi: Vefa borcu ödendi

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 03:08

Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayrak Grubu, seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu karalamak amacıyla hazırladığı videoların sadece Facebook üzerinden değil beş ayrı platform üzerinden yayımladığı görülüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün grup konuşmasında Yeni Şafak gazetesinin patronu Albayrak Grubu’nun kendisini karalamak amacıyla seçim öncesinde Facebook üzerinden videolar paylaştığını ve bu kampanya için 3 milyon TL harcandığını açıklamıştı. Albayrak Grubu da dün kendi gazetesi Yeni Şafak’ta Kılıçdaroğlu’nun iddialarını doğrulamış, hatta “3 milyon değil 8 milyon harcadık” diye adeta meydan okumuştu. Gerçekten de bu karalama kampanyası için harcanan para 3 milyon değil belki 8 milyonun bile üzerinde. Zira çalışanlarına gönderilen ve çevreleri ile paylaşmaları istenen SMS’leri tıklayınca beş ayrı medya platformuna yönlendiriliyorsunuz. Linki tıklayınca Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin ve YouTube seçenekleri karşınıza çıkıyor ve birini seçip paylaşım yapıyorsunuz.

‘CESUR ADAM’I PAYLAŞIN...

Seçim öncesinde Kılıçdaroğlu’nun SMS gönderimlerine yasak getiren BTK, bu yasağa gerekçe olarak YSK’nin 15 Mart 2023 tarihli kararını göstermişti. YSK’nin söz konusu kararında, “Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasaktır” hükmüne dayanarak GSM operatörlerine de uyarıda bulunan BTK, Albayrak Grubu’nun siyasi içerikli videolarının linkini SMS olarak göndermesine izin verdi.

Albayrak Grubu çalışanlarına gönderdiği SMS’lerde şu paylaşımı yapmıştı: “Değerli yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, Yeni Şafak tarafından hazırlanan ‘Cesur adama vefa borcumuz var’ videosunu buraya tıklayarak izlemenizi ve çevrenizle paylaşmanızı istirham ederiz.”

İHALELERLE BÜYÜDÜ

Albayrak Grubu İBB Başkanlığı’ndan beri Erdoğan’la birlikte yol yürüyor. İBB ihaleleri ile büyüyen şirket; AKP kurulduktan sonra büyük kamu kurumlarına ait taşıma, çöp toplama, sayaç okuma, liman işletme, metro ve tren garı yapım işlerini topladı. Albayrak Grubu neredeyse tüm AKP’li belediyelerin taşıma ve çöp toplama işini alırken başta İBB olmak üzere birçok ilçe belediyesinin taşıma ve çöp toplama işini alıyor. CHP örgütünün itirazlarına karşın belediyeler Albayrak Grubu’na ya da damadının şirketine ihale dağıtmayı sürdürüyor.