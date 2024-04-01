Seçimde hüsrana uğrayan İYİ Parti'den açıklama: 'Sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz'

Seçimlerde hüsrana uğrayan İYİ Parti'nin Sözcüsü Kürşad Zorlu, sonuçlara ilişkin; "Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 02:12
Seçimde hüsrana uğrayan İYİ Parti'den açıklama: 'Sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz'
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İYİ Parti, Türkiye genelinde 02.07 itibarıyla toplam oyların yüzde 3,7'si aldı.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zorlu, şunları kaydetti: 

"Bugün gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinde milletimiz kanaatini ve mesajını sandıkta ortaya koymuştur. En önemlisi ülkemiz ve Türk demokrasisi bir kez daha ciddi bir sınav vermiştir. Bu vesileyle özellikle sandıklarda yer alan görevlilerimize ve bize destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İYİ Parti olarak seçilen belediye başkanlarını da kutluyor ve milletimize yerelde başarılı hizmetler yapmalarını diliyoruz.

Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu yol haritası dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin milli çıkarlarını ve her Türk vatandaşının hakkını sonuna kadar korumaya odaklı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda gerek belediye başkanlıkları gerekse belediye meclisi ve il genel meclisi sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber tüm istişare ve değerlendirmeleri yaparak milletimizle paylaşacağız."


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