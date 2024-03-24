Seçmen bilgi kağıtlarını dağıtım süresi sona erdi

Yerel seçimlerde yurttaşların nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını gösteren seçmen bilgi kağıtlarını dağıtım süresi bugün sona erdi.

ANKA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 16:56
Seçmen bilgi kağıtlarını dağıtım süresi sona erdi
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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere bir hafta kaldı. 34 partinin katılacağı seçimler için YSK’nın belirlediği seçim takvimi de işlemeye devam ediyor.

Belirlenen seçim takvimine göre, seçimlerde yurttaşların nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını gösteren seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım süresi bugün sona erdi.

Muhtarlıklardan seçmen bilgi kağıtlarını almamış olan yurttaşlar, oy kullanacakları yer ve sandıkla ilgili bilgiyi e-devlet uygulamasına girerek ya da YSK’nin internet sitesinden ‘yurt içi seçmen sorgulama’ bölümüne kişisel bilgilerini girerek öğrenebilecekler.


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