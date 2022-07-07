Sedat Peker davasında yeni gelişme: Tahliyelere itiraz ettiler

07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:30

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davada, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi 8 sanığın tahliyesine 6 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Dosyada mağdur olarak yer alan Kasap Döner sahibi Emrah Sarıtal avukatı Hakan Tunçkol aracılığı ile tahliye kararına itirazda bulundu. Avukat Tunçkol 17 sayfalık dilekçesinde, sanıklar için istenilen cezanın ağırlığına dikkat çekilerek tutuklu yargılanmaları gerekirken tahliye edilmelerinin kanuna aykırı olduğu kaydedildi. Sanıkların kaçma şüphesinin de bulunduğu belirtilen dilekçede, tahliye edilen sanıkların "yağma" suçundan en alt sınırdan dahi ceza verilse 40 yıl hapis cezası alabileceği ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MARKALARINDAN BİRİ YAĞMALANDI"

İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre sanıkların tutukluyken bile şahitleri etkilemeye çalıştığı, tutuksuz olduklarında şahitler üzerinde ağır bir baskı kuracakları belirtilen dilekçede, "11 ay gibi kısa bir sürede salıverilmeleri, toplum nezdinde suçların cezasız kalacağı algısını oluşturmaktadır. Türkiye'nin en büyük markalarından biri yağmalanmış, ancak sanıklar 11 ay sonra tahliye edilmişlerdir" denildi. Sanıkların suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak şirketleri yağmaladığı öne sürülen dilekçede, yağmanın Peker suç örgütü tarafından yapıldığı ve tüm varlıkların örgüte aktarıldığı da anlatıldı.

Dilekçede, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına yetecek tüm unsurların bulunduğu belirtilerek, tutuksuz yargılanmaları kararına itiraz edildi. Sanıkların tutukluluk halinin devam edilmesi istenen dilekçede, mahkemenin bu durumu kabul etmemesi halinde 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talep edildi.