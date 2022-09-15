AKP'li Mücahit Arınç'tan 'Sedat Peker'in iddiaları soruşturulmalı' çıkışı
AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının soruşturulması gerektiğini söyledi.
AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşalarda bulunduğu videolarıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
TV5 yayınında gazeteci Çağlar Cilara'nın "Toplumun büyük bir çoğunluğu bu iddiaların doğru olduğuna inanıyorlar ve AK Parti'yi eleştiriyorlar, 'Bu iddialar karşısında hiçbir şey yapmıyorsunuz' diyorlar. Yargıyı eleştiriyorlar, 'Harekete geçmiyorlar, üzeri örtülmeye çalışılıyor' diye. Ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Arınç, şunları söyledi:
"SORUŞTURULMALI"
"Türkiye'nin gündemine gelen her konuyu takip ediyoruz. Bu iddialarla alakalı iki şey var. Birincisi şu; iddianın sahibi kim, bunu neden yapıyor ve ne yollarla yapıyor? Bu tartışılacak bir konu, doğru bulunmaması gereken bir yöntem. Bel altı veya farklı şekillerle bazı iddiaların dile getirilmesi kim için olursa olsun hoş değil. Ama iddialar veya bu iddiaların ciddiyeti, gerçekliğiyle alakalı bir durum varsa acilen soruşturulmalı ve gereğinin yapılması elzemdir.
Kimsenin doğru bir mekanizma içinde yanlış yapıp, halel getirip tabiri caizse temiz bir süte siyah karıştırması çekilecek bir şey değil. Bu devletin malı, kendine ayrıcalık yaratma, hangi iddiayla alakalı olursa olsun varsa bir gerçekliği gereğinin yapılması lazım."
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