Sedat Peker’in evinin önündeki saldırı: Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

16 Eylül 2022 Cuma, 15:11

Olay, çarşamba günü saat 09.30’da, Beykoz’da suç örgütü lideri Sedat Peker’in el konulan evinin önünde yaşandı.

Bir otomobille evin önüne gelen şüpheliler, kapıdaki görevliye Yılmaz Günay’la görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine görevli Günay’a haber verdi. Kapıya çıkan Günay, otomobildeki kişilerle görüşmek için araca yaklaştığında, otomobildeki saldırganlar Günay’a ateş etmeye başladı.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Günay, yere yığılırken şüpheliler ise olay yerinden uzaklaştı. Günay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadelerinden şüphelinin Günay ile önceden tanışan Ömer Şengel olduğunu tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ömer Şengel’le birlikte olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.