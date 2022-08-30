Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: İhale desteğini eksik etmemişler

30 Ağustos 2022 Salı, 09:32

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Taşkesenlioğlu Ailesi’ne yönelik iddiaların arasında bir şirket ismi de yer aldı. Peker’in iddialarını kamuoyu ile paylaşan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon isimli şirket AKP yönetimindeyken İBB’den çok sayıda ihale aldı.

İddiaların ardından gözler, Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon şirketine çevrildi. BirGün’den Mustafa Bildircin'in haberine göre şirket, 14 Nisan 2015 ile 20 Eylül 2019 tarihleri arasında kamudan 1 milyon TL’lik ihale aldı. İhalelerin beşi, “ihaleyi istenilen kişiye verme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilirken bir ihale ise “İstisna” kapsamında verildi.

Şirketin, Zehra Taşkesenlioğlu’nun da hisselerini elinde bulundurduğu 2015-2019 döneminde aldığı altı kamu ihalesi ve sözleşme tutarları ise şöyle:

•ETİ Maden: 514 bin 500 TL (Üretim Yönetimi ve Uzaktan Eğitim Programı, Kurumsal Gelişim Eğitim Programı

•İETT: 466 bin 500 bin TL (İş Hayatında Profesyonellik, İmaj Yönetimi, Davranış ve İş Geliştirme Eğitimi)

•İstanbul Kaymakamlığı: 59 bin TL (Enerji Verimliliği Eğitimleri)

DİKKAT ÇEKEN ÖYKÜ

Kamudan, pazarlık yöntemiyle 1 milyon TL’lik ihale alan şirketin öyküsü de dikkat çekti. Ticari Sicil kayıtlarına göre, Maya Araştırma Danışmanlık şirketi 21 Nisan 2005 tarihinde 20 bin YTL sermaye ile kuruldu. Şirketin sermayesi 27 Aralık 2010’da 100 bin TL’ye çıkarıldı. Mart 2014’te şirket, İstanbul Zeytinburnu’na taşındı. Ağustos 2017’de bir kez daha sermaye artırımına giden şirketin yeni sermayesi 500 bin TL olarak belirlendi. Aralık 2017 itibarıyla şirketin ortakları, Zehra Taşkesenlioğlu ile Nesrin Taşkesenlioğlu oldu. Şirket, Mart 2019’da İstanbul Sarıyer’deki yeni adresine yerleşti. Ekim 2019’da ise Taşkesenlioğlu, eşinin soyadını aldı ve bu değişiklik Ticari Sicil kayıtlarına işlendi.

Ekim 2019’da Zehra Taşkesenlioğlu, hisselerini Ahmet Karakaş’a devretti. Bu tarihten sonra şirketin tek sahibi olarak Karakaş kaldı. Karakaş, şirketi Nisan 2020’de ise İstanbul’dan Ankara’ya taşıdı. Şirketin yeni merkezinin Ankara Gölbaşı’nda olduğu bildirildi.