Sedat Peker'in son hali: Oğlu not düşerek paylaştı

02 Mart 2022 Çarşamba, 09:43

Adalet Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep ettiği suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili oğlu Celalhan Peker'den bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Geçen yılın Mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli iddialarda bulunduğu videolarıyla gündem olan Peker, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmamış, 24 Kasım'dan da bu yana da herhangi bir tweet atmamıştı.

Son olarak haftalar önce eşi Özge Peker'in bir paylaşımında görünen Sedat Peker'in son halini oğlu Celal Han Peker paylaştı. İkilinin beraber göründüğü bir fotoğraf paylaşan Celal Han Peker, "Baba Komutan Lider Reis" notunu düştü.

Adalet Bakanlığı, BAE'ye gönderdiği bir yazıda, Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlatmış ve Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etmişti.