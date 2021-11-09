'Şehit yakınına küfür' soruşturmasında gözaltı

Bingöl'de yaşanan 'küfür' olayının ardından İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan bir kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

DHA
09 Kasım 2021 Salı, 11:51
'Şehit yakınına küfür' soruşturmasında gözaltı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da gözaltına alınan H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.


 


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