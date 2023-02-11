Selahattin Demirtaş: Bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Mafya gibi ülkeye çökmüş bu zihniyetten sizleri çok daha erken kurtaramadığımız için, bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum ve eksiğimizi tamamlama sözü veriyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:24
Selahattin Demirtaş: Bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum
Abone Ol google-news

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, depreme ilişkin olarak açıklama yapmaya devam ediyor. 

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

  • Tam 21 yıldır tek başlarına yönettikleri ülkenin yarısı yıkılmış, yüzlerinde ne bir mahcubiyet ne de bir utanma. Üstelik de kendileri dışındaki herkesi sorumlu tutup hakaretler, tehditler yağdırıyorlar.

  • Erdoğan, depremi kendisine yapılmış bir komplo gibi görüyor ve galiba bundan dolayı da hepimizin kendisinden özür dilemesini bekliyor.

  • Ben özür diliyorum değerli kardeşlerim. Mafya gibi ülkeye çökmüş bu zihniyetten sizleri çok daha erken kurtaramadığımız için, bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum ve eksiğimizi tamamlama sözü veriyorum.

6 Şubat depremi deprem Selahattin Demirtaş

İlgili Haberler

Selahattin Demirtaş: Deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan

Selahattin Demirtaş: Deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan
Selahattin Demirtaş'tan OHAL çıkışı: 'Başka bir plan olduğu kesin'

Selahattin Demirtaş'tan OHAL çıkışı: 'Başka bir plan olduğu kesin'
Demirtaş'tan Erdoğan'a sert çıkış: Dünyanın yardımını topluyoruz da seni aşıp kardeşlerimize ulaştıramıyoruz

Demirtaş'tan Erdoğan'a sert çıkış: Dünyanın yardımını topluyoruz da seni aşıp kardeşlerimize ulaştıramıyoruz

En Çok Okunan Haberler