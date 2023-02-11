Selahattin Demirtaş: Deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli iki depremde ölü sayısının gizlendiğini ifade etti. Covid-19 pandemisini hatırlatan Demirtaş mesajında, "Ne yazık ki deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan. Maalesef 100 binden fazla insan halen enkaz altında. Şu anda bile kaybettiğimiz insan sayısı 30 bini geçmiş olabilir" ifadelerini kullandı.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve mesajlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Demirtaş, 10 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli iki depremde can kaybının gerçeği yansıtmadığını savundu. İktidarın 'infiali önlemek' amacıyla felaketin büyüklüğünü sakladığını söyleyen Demirtaş, "Sonuç olarak halkın yardım için harekete geçmesini geciktirdiler. Yatacak yeriniz yok!" diye yazdı.
Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti:
"Ne yazık ki deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan. Maalesef 100 binden fazla insan halen enkaz altında. Şu anda bile kaybettiğimiz insan sayısı 30 bini geçmiş olabilir.
İlk andan itibaren, felaketin büyüklüğünü saklayarak infiali önlemeye çalıştılar. Sonuç olarak halkın yardım için harekete geçmesini geciktirdiler. Yatacak yeriniz yok!
Enkaz altında canından, cananından bir ses bekleyenlere 10 bin TL vermeyi vaat edecek kadar akıllarını, ahlaklarını yitirdiler. Bu yaptıklarının, acılı insanlara hakaret olduğunun farkında bile değiller.
Sevgili kardeşlerim, artık bir gerçeği 85 milyonun görüp kabul etmesinin zamanıdır. Bu iktidarın dönemi kapandı, bitti artık. Yaralarımızı, el ele vererek kendimiz sarmaya çalışacağız.
Sonrasında büyük bir değişim hamlesiyle yıkımın altından kalkacak ve küllerimizden yeniden doğacağız. Şimdi, dayanışmayı daha da büyütelim. El uzatılmamış, yaraları sarılmamış tek bir kardeşimiz bile kalmamalı. Çok zor oluyor, çok zor olacak ama beraber başaracağız."
1- Ne yazık ki deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 10, 2023
Maalesef 100 binden fazla insan halen enkaz altında.
Şu anda bile kaybettiğimiz insan sayısı 30 bini geçmiş olabilir.
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