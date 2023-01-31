Selahattin Demirtaş: Erdoğan Meclis'i feshederse aday olamaz
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olma tartışmalarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan Meclisi feshederse aday olamaz" dedi. Muhalefete yüklenen Demirtaş, "Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutan ise muhalefetin tepkisizliğidir" ifadesini yazdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanıp seçimi ‘öne alacağını’ açıklamıştı.
İktidar, buna erken seçim değil ‘güncelleme’ olarak bakarken, kamuoyunda Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu. Altılı masa da Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı olamayacağını dile getirmişti.
DEMİRTAŞ'TAN 'ADAY OLAMAZ' ÇIKIŞI
Edirne F Tipi Cezaevi'nde Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalarla ilgili paylaşımda bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu muhalefetin 5 milyon oyunu iptal etse veya Erdoğan kazanana kadar seçimlerin tekrarına karar verse "Ama bunlar zaten AKP'li" deyip normal mi karşılayacağız?— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 31, 2023
ERDOĞAN MECLİSİ FESHEDERSE ADAY OLAMAZ.
Anayasa bunu söylüyor.
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Muhalefetin 'tepkisiz' kaldığı yorumunu yapan Demirtaş, "Yüksek Seçim Kurulu muhalefetin 5 milyon oyunu iptal etse veya Erdoğan kazanana kadar seçimlerin tekrarına karar verse 'Ama bunlar zaten AKP'li' deyip normal mi karşılayacağız? Erdoğan Meclis'i feshederse aday olamaz.Anayasa bunu söylüyor" ifadelerini kullandı.
Demirtaş devamında da, "Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutan ise muhalefetin tepkisizliğidir. Bu tepkisizlik 85 milyonu, daha yıllar boyu sürecek açık cezaevi hayatına mahkum etmektir. Belediyelere, üniversitelere kayyım; HDP'ye kapatma, Gezi, Kobani, ÇHD davaları; İBB'ye kumpas... Hepsi aynı" dedi.
Yaptırım yoksa hukuk da yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 31, 2023
Milyonlarca insanın Yüksek Seçim Kurulunun önüne yığılarak demokratik tepkilerini göstereceklerini bilmeli ve ona göre hareket etmeliler.
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"YÜKSEK SEÇİM KURULU ÜYELERİ SUÇA ORTAK OLURLARSA..."
Yüksek Seçim Kurulu'nu da uyaran Demirtaş, "Yaptırım yoksa hukuk da yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar. Milyonlarca insanın Yüksek Seçim Kurulunun önüne yığılarak demokratik tepkilerini göstereceklerini bilmeli ve ona göre hareket etmeliler" ifadelerine yer verdi.
Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutan ise muhalefetin tepkisizliğidir.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 31, 2023
Bu tepkisizlik 85 milyonu, daha yıllar boyu sürecek açık cezaevi hayatına mahkum etmektir.
Belediyelere, üniversitelere kayyım; HDP'ye kapatma, Gezi, Kobani, ÇHD davaları; İBB'ye kumpas... Hepsi aynı.
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