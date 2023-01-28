Selahattin Demirtaş: İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak "İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor" iddiasını dile getirdi. Demirtaş ayrıca, "Muhalefetin en büyük sınavı, bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur" ifadelerini kullandı.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'yla ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu.
İktidarın seçimlerden önce Kobanê'ye bir saldırı planladığını söyleyen Demirtaş, muhalefetin en büyük sınavının da bu plan karşısında alacağı tutum olduğunu söyledi.
Selahattin Demirtaş, AKP, MHP, BBP, Vatan Partisi ve HÜDAPAR'ı bir araya getirenin suç ortaklığı olabileceğine belirterek "İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor" dedi.
İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 28, 2023
Muhalefetin en büyük sınavı, bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur.
Oy için başkasının toprağını işgal girişimine "ayaklarına taş değmesin" mi, yoksa seçim uğruna girişilen savaşa cesurca "hayır" mı?
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"MUHALEFETİN EN BÜYÜK SINAVI, BU SİNSİ PLAN KARŞISINDA ALACAĞI TUTUMDUR"
Demirtaş'ın paylaşımları şu şekilde:
"Cumhur İttifakı neden kazanacak aday bulmuyor da hem aday olamayacak hem de kazanamayacak kişide ısrar ediyor? Yok eğer Erdoğan kazanacak adaysa ne diye 170 bin oyu olan HÜDA-PAR'ı da ittifaka katmak için çabalıyor?
AKP + MHP + BBP + Vatan Partisi + HÜDAPAR
Sizce bunları bir araya getiren şey ne olabilir? Ağır bir suç ortaklığı mı? Yoksa yeni bir savaş planının ön hazırlığı mı? Memleket sevdası olmadığı kesin.
İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor. Muhalefetin en büyük sınavı, bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur. Oy için başkasının toprağını işgal girişimine "ayaklarına taş değmesin" mi, yoksa seçim uğruna girişilen savaşa cesurca "hayır" mı?"
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