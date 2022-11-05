Selahattin Demirtaş'tan 'anket' duyurusu: Saat 18.00'i işaret etti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, saat 18.00'de Twitter hesabı üzerinden 4 soruluk bir anket yapacağını duyurdu. Demirtaş, "Katılımınızı beklerim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 16:35
Selahattin Demirtaş'tan 'anket' duyurusu: Saat 18.00'i işaret etti
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden bir 'anket' yapacağını duyurdu. 

SAAT VERDİ

Demirtaş, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Merhabalar. Bugün 18.00'de burada bir anket çalışması yapacağım. Dört önemli soru soracağım. Katılımınızı beklerim" diye yazdı. 


Selahattin Demirtaş ANKET anket sonuçları Twitter HDP

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