Selahattin Demirtaş'tan 'PKK' açıklaması: 'Silah bırakması için elimizden geleni yapacağız'

Yayınlanma: 13.04.2023 - 17:40

Güncelleme: 13.04.2023 - 17:40

Edirne Cezaevi'nde 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız" dedi.

PKK'nin silah bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Demirtaş, "Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"SAHTEKARLARA İNANMAYIN"

Demirtaş'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

"Bunları çoktan yapabilirdik ama; Erdoğan barışı isteyenleri içeri attı, tecride aldı, partilerini kapatmaya çalıştı, belediyelerine kayyım atadı, provokasyonlarla çatışmayı körükleyip 'terör' söylemi üzerinden halkı korkutup oy toplamaya çalıştı. Halen de bunu yapıyor. Sahtekarlara inanmayın, barış ve huzur mümkündür.

PKK eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladı. Ama ısrarla provokasyonlar yapılıyor. Allah korusun, seçimi etkilemek için birileri kan dökmeye de kalkabilir. Hep birlikte dikkatli olacağız, oyuna da gelmeyeceğiz. Lütfen unutmayın, biz barış ve demokrasi istiyoruz. Birlikte eşit ve kardeşçe yaşamak istiyoruz. Yeşil Sol Parti en çok da bunun için çalışacak. Oy için halkı kışkırtan yalancılara değil, sahtekarlara değil, bize güvenin. Hep birlikte ve mutlaka kazanacağız."