Demirtaş'tan 'liste' mesajı: Hep birlikte işe koyulmanın zamanıdır
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday listesinin kesinleşmesinin ardından "Aday gösterilemeyen arkadaşlarımız dahil hep birlikte işe koyulmanın zamanıdır" paylaşımı yaptı.
Altı buçuk yoldan uzun bir süredir Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, YSK'ye teslim edilen Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesinde yer alan isimlere başarı diledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, listeye giremeyen isimlere de "birlikte çalışma" çağrısı yaptı: "Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Halkımız için hayırlı olsun. Aday gösterilemeyen arkadaşlarımız dahil hep birlikte işe koyulmanın, çalışmanın zamanıdır. Herkese kolaylıklar, başarılar..."
Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Halkımız için hayırlı olsun.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 9, 2023
Aday gösterilemeyen arkadaşlarımız dahil hep birlikte işe koyulmanın, çalışmanın zamanıdır.
Herkese kolaylıklar, başarılar... pic.twitter.com/l8YHVpD7Cn
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