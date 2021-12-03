Selçuk Özdağ'dan TÜİK'e sert tepki: 'Oturduğunuz o koltuklar babanızın malı mı?'
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından TÜİK'e ziyarette bulanacağını açıklayan Kılıçdaroğlu'na kapıların açılmamasına Gelecek Partisi Selçuk Özdağ sert tepki gösterdi. Özdağ, "Oturduğunuz o koltuklar babanızın malı mı?" diye sordu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından TÜİK'e ziyarette bulunacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete TÜİK'in kapıları randevuları olmadığı gerekçesiyle açılmadı. TÜİK'in önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "TÜİK, bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devlet kurumu değildir" dedi.
TÜİK'E SERT TEPKİ
TÜİK'in kapılarını Kılıçdaroğlu'na açmamasına tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Oturduğunuz o koltuklar babanızın malı mı?" diye sordu.
Sosyal medya hesabından TÜİK'e tepki gösteren Özdağ, "Milletin binasına milletin temsilcilerini sokmayan, randevu vermeyen “Rakamları Ayarlama Enstitüsü”, oturduğunuz o koltuklar babanızın malı mı? Açıkladığınız enflasyon ve tüm diğer istatistiklerin doğru olmadığını cümle alem biliyor. Batın ayıp işleyenin zahir “TÜİK”I olurmuş…" dedi.
Milletin binasına milletin temsilcilerini sokmayan, randevu vermeyen “Rakamları Ayarlama Enstitüsü”, oturduğunuz o koltuklar babanızın malı mı?— Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) December 3, 2021
Açıkladığınız enflasyon ve tüm diğer istatistiklerin doğru olmadığını cümle alem biliyor. Batın ayıp işleyenin zahir “TÜİK”I olurmuş… pic.twitter.com/JqoYf1Zec1
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