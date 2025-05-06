Sen misin kaçağını yıkan! 'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın yeğeni, Ramazan Gülten'i tehdit etti' iddiası

Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:21

Güncelleme: 06.05.2025 - 14:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral’ın yeğeni Mehmet Aziz Saral'ın Beylikdüzü sahilinde bulunan eğlence mekanı, geçen ay İBB ekipleri tarafından yıkılmıştı.

Mekanın imar mevzuatına aykırı olması nedeniyle yıkılmasının ardından iddiaya göre yeğen Saral, yıkımın yapıldığı 17 Nisan günü, sosyal medya hesabından "Amcam size nasıl dokunduysa demek ki çok yara açmış, bunun hesabı sorulur" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Ancak kısa süre sonra payalşımı kaldırdı.

Gazeteci Barış Pehlivan, iddiayı dile getirdiği Onlar TV adlı YouTube kanalında yaptığı konuşmasında, Gülten'in bu yıkımdan 9 gün sonra tutuklandığını hatırlatıp "Yetenekleriyle ve birikimleriyle, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde şehir plancılık okuyarak herşeye rağmen orada oturan Ramazan Gülten hapiste, sahillere amcasına atıf yaparak yerleşen ve kaçak yerleştiği mahkeme belgeleriyle ortaya çıkan kişi Ramazan Gülten'in içeri atılmasından elbette mutludur. 9 günde yaşanan hikaye budur" dedi.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, belediyeyi hedef alan 2. dalga operasyon kapsamında 26 Nisan'da gözaltına alınmış ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Gülten, özellikle Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunda öne çıkmıştı.

SARAL'DAN 'TEHDİT' AÇIKLAMASI

Konunun gündem olmasının ardından Oktay Saral da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Adı geçen işletme yeğenlerime ait olup, hiçbir dahilim yoktur. Keza hayat görüşüm ve inandığım değerler gereği de bu tip bir işletme de en ufak bir dahilimin olması mümkün değildir" diyen Saral, "tehdit" iddiası üzerine şöyle dedi:

"Bir diğer yalan habere de açıklık getirmek gerekirse; şu an İBB soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten adlı şahıs, ne tarafımca ne de yeğenlerimce tehdit edilmiştir.

Yeğenlerime ait ilgili dükkanın yıkım kararına ilişkin hukuki olarak dava süreci geçirmiştir.

Bu tip haberlerin asıl amacı belli olup, İBB soruşturmalarını manipüle etmektir. İBB soruşturmaları konusunda gündemi değiştirmeye çalışan bu asılsız ve hiçbir gerçekliği olmayan haberlerle ilgili olarak avukatım yolu ile her türlü yasal hakkımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım…"



