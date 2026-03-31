Sencer Solakoğlu: 'Dünyada hayvan ithal eden en büyük ikinci ülke pozisyonuna geldik'

31.03.2026 17:03:00
Sencer Solakoğlu: 'Dünyada hayvan ithal eden en büyük ikinci ülke pozisyonuna geldik'

CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, "Türkiye Avrupa’da en çok hayvana sahip ülke ama aynı zamanda dünyada en büyük ikinci ithalatçı ise demek ki biz bayağı bir et yiyor olmamız gerekiyor. Hepimiz bunun gerçek olmadığını biliyoruz" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, CHP Çorum İl Binası’nda partililerle bir araya geldi, gazetecilere açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üretici yerine belirli kesimlere hizmet ettiğini savunan Solakoğlu, son yıllarda tarımda planlama ve destekleme politikalarının yetersiz kaldığını ifade etti.

"HEPİMİZ GERÇEK OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Tarım konusunda problemleri konuşmak yerine artık çözümleri anlatacaklarını belirten Solakoğlu, şöyle konuştu: 

"Ben uzun seneler bakanlığın içerisinde Mehdi Eker ile çalıştım. Faruk Çelik ile çalıştım. İbrahim Yumaklı ile de beraber çalıştım. Yani yönlendirmeye gayret ettim. Ama yine hazin bir olay, bir yerde artık söylüyorsunuz ve evet oturuyor ama karşınıza şu söylem geliyor, 'Sencer, benim de kudretim bir yere kadar yetiyor' deyip, yapılması gerekenlerin yapılmadığı gibi parti çıkarını ülke çıkarının önüne koyan mevcutta bir Tarım Bakanımız var. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. O makamlar ülkeye hizmet etmek için varlar, AK Parti'ye hizmet etmek için değil.

Ne yazık ki son 15 senedir en net bu ülkede Tarım Bakanlığı tarıma, üreticiye ve gıdaya değil, sadece yandaşlarına, yakınlarına, akrabalarına, eşlerine, dostlarına hizmet etmek üzere varlar. Bunu halkımız görüyor ve biz bunu değiştirmek için geldik. Asla ukalalık etmeden dinleyip, bölgelerin ihtiyaçlarını görüp, bölgelerin ihtiyaçlarına göre hareket etmemiz gerektiğini iyi idrak etmiş bir insanım. Hepimizin vergisinden aldığımız parayı destekleme için harcadığımız vakit o paranın gerçekten ülkeye ne katma değer sağladığını ölçebiliyor olmamız lazım.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı kaç tane ineğe sahip olduğunu bilmiyor bu ülkede ve ben bunu ispat ettim. İddialara bakarsanız Türk hayvancılığı en son yüzde 5'e yakın hayvan varlığını büyüttüğünü iddia ediyor. Türkiye Avrupa’da en çok hayvana sahip ülke ama aynı zamanda dünyada en büyük ikinci ithalatçı ise demek ki biz bayağı bir et yiyor olmamız gerekiyor. Hepimiz bunun gerçek olmadığını biliyoruz."

"İŞİ BİLMEDİKLERİ İÇİN BÜROKRATLARI TARAFINDAN YÖNETİLİYORLAR"

Solakoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Baktığımız zaman bakliyat, mısır, et ithalatçısıyız. Broyler tavuk asla ithalat olmadan olmaz, yani civciv ve yumurta gelmediği takdirde kendi ürünlerimiz yok. Tohum konusunda ıslah yapmadık. Biz broylerde, ette de ıslah yapmadık, kendi ırkımızı önemsemedik. Mısırda da yapmadık. Arıcılıkta da yapmamız gerekirken ıslahlar vardı, ıslah yapmadık. Islah yapmadığımız gibi kendi ata tohumlarımızı da yurt dışına kaptırdık. Onlar bunların üzerinden ıslah yaptılar ve şu anda bize satıyorlar. Bu komplo değil. Çünkü komplo kurmak için zeka gerekir. O zeka bu hükümette yok.

Ulusal Süt Konseyi'nin başındaki sanayici, alanda o, alıcı da o. Devlet de enflasyonu engellemek istiyor. Fiyatı baskılayarak yapabileceklerini zannediyorlar. Gördüler olmadığını, Tarım Bakanlığı da biliyor bu süt politikasının problem yarattığını. İşte 'Biz 2 sene sonra ithalat yapmayı durduracağız' diyen şu anki İbrahim Yumaklı üçüncü senesine geldiği zaman Türkiye’de rekor üstüne rekor kırıyor. Dünyada hayvan ithal eden en büyük ikinci ülke pozisyonuna geldik. İşi bilmedikleri için bürokratları tarafından da rahatlıkla yönetilebiliyorlar."

Piyasada tekelleşme alarmı: Türkiye’de et ithalatının yarısı tek bir yabancı şirketin elinde! Türkiye'de et fiyatlarındaki sert artış, Et ve Süt Kurumu'nu rekor seviyede ithalata yöneltti; ancak alım ve satış süreçlerindeki şeffaflık tartışma konusu oldu. Yapılan incelemeler, devasa ithalatın büyük çoğunluğunun tek bir yabancı şirketten temin edildiğini ve piyasaya dağıtımın ise birkaç büyük market zincirinin kontrolünde olduğunu gösteriyor. Yerli üretimdeki düşüşün derinleşmesiyle bu durum, et piyasasında ciddi bir yoğunlaşma krizi yaratıyor.
Et ithalatında rekor kapıda! İktidarın yanlış tarım politikası nedeniyle hayvan varlığının eridiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, yılın ilk beş ayında et ve et ürünleri ithalatının 275 milyon dolar olduğunu belirtti.
CHP’li Ersever’den artan et ithalatına tepki: 'Çiftçimizin kazanması gereken para yabancı çiftçinin cebine girdi' Tarım politikalarına ve artan et ithalatına yönelik eleştirilerde bulunan CHP’li Aliye Timisi Ersever, “Bizim çiftçimizin cebine girmesi gereken para, Brezilya, Arjantin, Rus ve Fransız çiftçisinin cebine girmiştir. Türkiye ithalatın önünü kesemezken, tablo giderek ağırlaşmaktadır" dedi.