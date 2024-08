Et ithalatında rekor kapıda!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 04:00

Yoksul ete ulaşamazken Türkiye’nin et ihalatı ise hızla artıyor. CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, canlı hayvan ve et ithalatını inceledi. İktidarın yanlış tarım politikası nedeniyle hayvan varlığının eridiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, yılın ilk beş ayında et ve et ürünleri ithalatının 275 milyon dolar olduğunu belirtti. Bakırlıoğlu, “Et ve et ürünleri ithalatı rekora doğru gidiyor. Çünkü bu tür ithalat 2023’ün ilk beş ayında 62.7 milyon dolar, yılın tümünde ise 363 milyon dolardı” dedi. Ayrıca geçen yıl canlı hayvan ithalatının 1.2 milyar dolar olduğunu, bu yıl da 1 milyar doların aşılmasının beklendiğini belirten Bakırlıoğlu şu vurguyu yaptı: “Elinde hayvanı olan üretici artık hayvancılığa ‘satıp kurtulayım’ gözüyle bakıyor.”