Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili iddialarına TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yanıt verdi. Erdoğan'a övgüler düzen Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı için "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarıyla ilgili iktidar temsilcileri ve AKP yöneticilerinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan da bir yanıt geldi.
Şentop, "Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli" dedi.
Meclis Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli."
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