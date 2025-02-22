Serap Yazıcı Özbudun, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun'un AKP'ye katılacağı iddia ediliyor.

Serap Yazıcı Özbudun, Gelecek Partisi'nden istifa etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:41

Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Serap Yazıcı Özbudun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa istifa açıklamasında "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

'AKP'YE KATILACAK' İDDİASI

Serap Yazıcı Özbudun’un istifasının yarın yapılacak AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nin öncesinde gelmesi dikkat çekti.

Özbudun'un AKP saflarına öne sürülüyor. Söz konusu iddiayı ilk olarak iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan dile getirmişti.

CHP LİSTESİNDEN SEÇİLDİ

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapıldığı 14 Mayıs 2023'te Gelecek Partisi'nden 19 isim, 14 ilde CHP listesinden seçime girmişti. Bunlardan 10 aday Meclis'e girdi. Ankara'dan Mustafa Nedim Yamalı, Bursa'dan Cemalettin Kani Torun, Denizli'den Sema Silkin Ün, İstanbul'dan Selim Temurci, İsa Mesih Şahin, Doğan Demir, İzmir'den Mustafa Bilici, Konya'dan Hasan Ekici, Muğla'dan Selçuk Özdağ'la birlikte Antalya'dan da Serap Yazıcı Özbudun CHP listesinden girenler arasındaydı.

 

 


Etiketler: #serap yazıcı #Gelecek Partisi

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