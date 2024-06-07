Serdar Sertçelik için iade talebi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:23

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:23

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakkında geçici olarak 40 günlük tutuklama kararı verilen, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari isimlerinden Serdar Sertçelik'in iade yargılamasının da bu süre içerisinde yapılacağını belirtti.

Habertürk TV'de konuk olan Tunç, iadenin 40 günlük tutukluluk süresi beklenmeden gerçekleşmesi için Macar mevkidaşıyla görüşerek sürecin hızlandırIabileceğini söyledi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gizli tanık ve sanık olarak yer alan Sertçelik'in 27 Kasım'da elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçtığı belirlenmişti.

Sertçelik, 30 Mayıs'ta ise sahte kimlik ve pasaportla Macaristan'da yakalanmıştı.